Составте рассказ со словами: росток, отрасль, ростовщик, Ростов, Ростислав.
Русский язык
Составте рассказ со словами: росток, отрасль, ростовщик, Ростов, Ростислав.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Ростове есть отрасль ростовщиков. Ростовщик Ростислав увлекается растениями.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ. Мне надо сделать 15 номер (на фото) и 16 номер. Если что авторы учебника Биболетова, Добрынина и Трубанева. Если можно, то сразу 2 ном...
Қазақ тiлi
Обществознание
СРОЧНО!Большая часть человечества отдает предпочтение рыночному способу хозяйствования.Попробуй найти аргументы в пользу этого выбора.