Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends yesterday. 5)Children have received gift. 6)My grandma has cooked a cake. 7)Lom ...
Английский язык
Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends yesterday. 5)Children have received gift. 6)My grandma has cooked a cake. 7)Lom Brown will buy a new car.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети пишут тест. 2)почтальоны доставляют письма каждый день. 3)очень много детей играют в волейбол. 4)мы wsited наших друзей вчера. 5)дети получили подарок. 6)моя бабушка еще готовила торт. 7)лом коричневый будет купить новый автомобиль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Выпишите значение слова "затеси"(заруби) и докажите,что фразеологический оборот з??руби себе на носу является синонимом к данному слову. Объясните ...
Физика
Потенциальная энергия тела в определённой высоте равна 100Дж,кинетическая энергия 300 Дж механическая энергия равна