Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends yesterday. 5)Children have received gift. 6)My grandma has cooked a cake. 7)Lom ...

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Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends yesterday. 5)Children have received gift. 6)My grandma has cooked a cake. 7)Lom Brown will buy a new car.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети пишут тест. 2)почтальоны доставляют письма каждый день. 3)очень много детей играют в волейбол. 4)мы wsited наших друзей вчера. 5)дети получили подарок. 6)моя бабушка еще готовила торт. 7)лом коричневый будет купить новый автомобиль.
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