Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends yesterday. 5)Children have received gift. 6)My grandma has cooked a cake. 7)Lom ...

Гость: Гость:

Дети пишут тест. 2)почтальоны доставляют письма каждый день. 3)очень много детей играют в волейбол. 4)мы wsited наших друзей вчера. 5)дети получили подарок. 6)моя бабушка еще готовила торт. 7)лом коричневый будет купить новый автомобиль.