Потенциальная энергия тела в определённой высоте равна 100Дж,кинетическая энергия 300 Дж механическая энергия равна
Физика
Потенциальная энергия тела в определённой высоте равна 100Дж,кинетическая энергия 300 Дж механическая энергия равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная мех энергия равна сумме пот и кин энергии. ответ: 400 Дж
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