Выпишите значение слова "затеси"(заруби) и докажите,что фразеологический оборот з??руби себе на носу является синонимом к данному слову. Объясните значение данного фразеологизма.
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Выпишите значение слова "затеси"(заруби) и докажите,что фразеологический оборот з??руби себе на носу является синонимом к данному слову. Объясните значение данного фразеологизма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,,Затеси,,(заруби) - запомни. Заруби себе на носу - запомни. Эти слова являются одинаковыми по значению, поэтому они синонимы.
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