Сколько прямоугольников на чертеже? Сделай такой чертеж и проведи еще один отрезок так чтобы прямоугольников стало вдвое больше
Математика
Сколько прямоугольников на чертеже? Сделай такой чертеж и проведи еще один отрезок так чтобы прямоугольников стало вдвое больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисунок дай и я зделаю твоё дз
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