Сколько прямоугольников на чертеже? Сделай такой чертеж и проведи еще один отрезок так чтобы прямоугольников стало вдвое больше

Математика

Сколько прямоугольников на чертеже? Сделай такой чертеж и проведи еще один отрезок так чтобы прямоугольников стало вдвое больше

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