Есть ли леса в вашей местности? опешите их

Окружающий мир
Есть ли леса в вашей местности? опешите их
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густые, трудно проходимые, сырыые, болотистые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько прямоугольников на чертеже? Сделай такой чертеж и проведи еще один отрезок так чтобы прямоугольников стало вдвое больше
Ответить
История
Кто в начале 17 века был избран царем Российского государства
Ответить
Английский язык
Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends ...
Ответить
Русский язык
Выпишите значение слова "затеси"(заруби) и докажите,что фразеологический оборот з??руби себе на носу является синонимом к данному слову. Объясните ...
Ответить
Физика
Потенциальная энергия тела в определённой высоте равна 100Дж,кинетическая энергия 300 Дж механическая энергия равна
Ответить