Есть ли леса в вашей местности? опешите их
Окружающий мир
Есть ли леса в вашей местности? опешите их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Густые, трудно проходимые, сырыые, болотистые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько прямоугольников на чертеже? Сделай такой чертеж и проведи еще один отрезок так чтобы прямоугольников стало вдвое больше
Английский язык
Перевести на русский 1)children are writing test. 2)Postmen deliver letters everyday. 3)A lot of children play volleyball. 4)We wsited our friends ...
Русский язык
Выпишите значение слова "затеси"(заруби) и докажите,что фразеологический оборот з??руби себе на носу является синонимом к данному слову. Объясните ...