Для полива пяти одинак. грядок требуется 30 ведер воды. Сколько ведер понадобится для полива этих грядок,если на полив каждой грядки расходовать на 2 ведоа больше? решите пожалуйста,отмечу лучшим ответом.

Математика

Для полива пяти одинак. грядок требуется 30 ведер воды. Сколько ведер понадобится для полива этих грядок,если на полив каждой грядки расходовать на 2 ведоа больше? решите пожалуйста,отмечу лучшим ответом.

Автор: Гость