Для полива пяти одинак. грядок требуется 30 ведер воды. Сколько ведер понадобится для полива этих грядок,если на полив каждой грядки расходовать на 2 ведоа больше? решите пожалуйста,отмечу лучшим ответом.
Математика
Для полива пяти одинак. грядок требуется 30 ведер воды. Сколько ведер понадобится для полива этих грядок,если на полив каждой грядки расходовать на 2 ведоа больше? решите пожалуйста,отмечу лучшим ответом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30/5=6 вёдер воды требуется на одну грядку 2) 6+2=8 вёдер воды стало требоваться на одну грядку 3) 8*5=40 вёдер воды Ответ- 40 вёдер воды стало требоваться для полива этих грядок
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