Для полива пяти одинак. грядок требуется 30 ведер воды. Сколько ведер понадобится для полива этих грядок,если на полив каждой грядки расходовать на 2 ведоа больше? решите пожалуйста,отмечу лучшим ответом.

Математика
Для полива пяти одинак. грядок требуется 30 ведер воды. Сколько ведер понадобится для полива этих грядок,если на полив каждой грядки расходовать на 2 ведоа больше? решите пожалуйста,отмечу лучшим ответом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30/5=6 вёдер воды  требуется  на одну грядку 2) 6+2=8 вёдер воды  стало требоваться  на одну  грядку 3) 8*5=40  вёдер воды  Ответ- 40 вёдер воды стало требоваться для полива этих грядок
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