Сделайте пожалуйста кроссворд на тему музыка 20 слов

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По вертикали 1. Основосотавляеющая всех подвижных жанров 2. Струнный инструмент разного диапазона и величины, характерный для эпохи Барокко? 4. Количество частей в классической симфонии 5. Имя композитора Чайковского 6. Тяжелая музыка, сопровождаемая ударными и гитарами 7. Певучий и виртуозный деревянный духовой инструмент симфонического оркестра с диапазоном от ре малой октавы до ля (си бемоль) третьей октавы 11. Известный композитор, написавший такое гениальное произведение, как "Времена года"? 12. Один из самых важных типов инструментальной музыки, появившийся в эпоху Барокко? 14. Самый низкий струнный смычковый инструмент симфонического оркестра 16. Клавишно-духовой музыкальный инструмент, самый крупногабаритный вид музыкальных инструментов По горизонтали 1. Массовая дискотека с выступлением диджеев и артистов 3. Музыкальный ансамбль из трёх музыкантов-исполнителей, вокалистов или инструменталистов 7. Ансамбль четырех музыкантов, а также название одной известной басни И.А. Крылова. 8. Основоположник этого жанра Боб Марлей 9. Созвучие из трёх и более музыкальных звуков разной высоты 10. Основной инструмент эпохи Барокко, предшественник фортепиано? 13. Немецкий композитор, который родился в тот же самый год, что и И.С. Бах? 15. Копирование живых инструментов, исполнение коротких мелодий 17. Медный духовой музыкальный инструмент, самый высокий по звучанию среди медных духовых 18. Рассказ в поэтической форме с музыкой Сразу скажу скопировала с сайта......