Номер который при делении на 5 даёт в остатке 2

Математика
Номер который при делении на 5 даёт в остатке 2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 не поняла вопрос, но например   27:5 = 5 ( 2 в остатке)
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