Жить безударн или ударн оканчание

Русский язык
Жить безударн или ударн оканчание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безударное вроде ну я бы отметила как безударное
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