моржу Какое склонение
Русский язык
моржу Какое склонение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Морж-он,мужской род,окончание на согласную.Второе склонение.
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