С какокй силой притягиваются друг у другу две книги моссой 300г находившиеся на расстоянии друг от друга 2м

Физика

С какокй силой притягиваются друг у другу две книги моссой 300г находившиеся на расстоянии друг от друга 2м

Автор: Гость