С какокй силой притягиваются друг у другу две книги моссой 300г находившиеся на расстоянии друг от друга 2м

Физика
С какокй силой притягиваются друг у другу две книги моссой 300г находившиеся на расстоянии друг от друга 2м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fg=G× m1m2/r^2 Fg=6.67×10^(-11)×0.3×0.3/4=15×10^(-13)Н
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