МОСКОВСКАЯ ДЕРЖАВА 13.Патриарх Филарет носил титул .?.. .

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Михаи́л Фёдорович Рома́нов (1596—1645) — первый русский царь из династии Романовых. При Борисе Годунове Романовы подверглись опале. Сыновья Никиты Романовича, Фёдор, Александр, Михаил, Иван и Василий, были пострижены в монахи и сосланы в Сибирь в 1601 г. В 1605 г. Лжедмитрий I, желая на деле доказать родство с домом Романовых, вернул из ссылки оставшихся в живых членов фамилии. Были возвращены Фёдор Никитич (в монашестве Филарет) с женой Ксенией Ивановной (в монашестве Марфа) и детьми, и Иван Никитич. Марфа Ивановна с сыном Михаилом поселились сперва в костромской вотчине Романовых, селе Домнине, а затем укрывались от преследования польско-литовских отрядов в монастыре св. Ипатия близ Костромы.