Мотогонщик приодолел первыйучасток трассы за 54са третий - на п с быстрее чем второй. Сколько затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков. Найдите значениеполученого выражения если п=9;17;22
Математика
Мотогонщик приодолел первыйучасток трассы за 54са третий - на п с быстрее чем второй. Сколько затратил мотогонщик на прохождение этих трёх участков. Найдите значениеполученого выражения если п=9;17;22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На прохождение трассы мотогонщик затратил 54+46+(46-n)=100+46=146+n секунд.При n=9 146-9=137;при n=17 146-17=129;при n=22 146-22=124 с. Я точно не уверена, но может правильно А если тебя устраивает мой ответ, то сделай его лучшим, просто очень надо......
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