Найдите значение коэффициента б если известно что решением уравнения 5х-(б+2)у+48=0 я??ляется пара чисел (-4;4) помогите

Алгебра
Найдите значение коэффициента б если известно что решением уравнения 5х-(б+2)у+48=0 я??ляется пара чисел (-4;4) помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4 нужно поставить на место x, а 4 на место y. Поьучается: 5×(-4) - (б+2)×4+48=0 -20-4б-8+48=0 -4б=-48+8+20 -4б=-20 б=5
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