Может ли каждая из двух скрещивающихся прямых быть параллельна третьей прямой?
Геометрия
Может ли каждая из двух скрещивающихся прямых быть параллельна третьей прямой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да может быть. Тоже самое, что и нарисовать крестик и к одой из его сторон провести параллельную прямую.
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