Может ли хозяйственная деятельность человека способствовать таянию леднеков и м??оголетние морозы?

География
Может ли хозяйственная деятельность человека способствовать таянию леднеков и м??оголетние морозы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вероятно может, увеличение населения, влечёт за собой увеличение потребления всего и прежде всего энергии.. .
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