Повний фонетичний розбір транскрипції джерело

Гость: Гость:

(джерело) 7 букв,6 звуків,3 склади дж - приг, тверд, дзв е -- голос., ненаг р-. -приголос, тверд., сонорн е -- голос., ненаг. л - - приголос, тверд., сонорн о -- голосн. наголош.