Повний фонетичний розбір транскрипції джерело
Українська мова
Повний фонетичний розбір транскрипції джерело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(джерело) 7 букв,6 звуків,3 склади дж - приг, тверд, дзв е -- голос., ненаг р-. -приголос, тверд., сонорн е -- голос., ненаг. л - - приголос, тверд., сонорн о -- голосн. наголош.
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