Повний фонетичний розбір транскрипції джерело

Українська мова
Повний фонетичний розбір транскрипції джерело
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(джерело) 7 букв,6 звуків,3 склади  дж - приг, тверд, дзв е -- голос., ненаг р-. -приголос, тверд., сонорн е -- голос., ненаг. л -  - приголос, тверд., сонорн о -- голосн. наголош.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Дайте 4 возможных вариантов. Что будет если человек «упадёт» в чёрную дыру?
Ответить
Литература
Какие чувства вызывает у вас стихотворение Бунина Детство
Ответить
Другие предметы
Это оса продается в бутылке
Ответить
Русский язык
Очень прошу помогите никто не помогает( нужно 1 составить предложения про картинк?? с указательными местоимениями и 2 нужно написать свой поход в д...
Ответить
Литература
Какой театр имеет ввиду поэт "Тёмная туча над нашим театром как раз" (Крестианские дети)
Ответить