Можете любой стих написать на 8 марта. Прям любой.
Литература
Можете любой стих написать на 8 марта. Прям любой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
марта-день торжественный день радости и красоты во всем мире он дарит женщинам свои улыбки и цветы твоя дочь(сын)---
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