Ребята, помогите пожалуйста! Это конечно не уроки,но может быть... Ну короче о чем ??аписать рассказ? Но он должен быть очень интересный и ВОЛШЕБНЫЙ ) помогите кто сможет пожалуйста :)

Гость: Гость:

Была ночь, я уже ложилась спать и смотрела в окно, луна ярко светила. Смотря в окно, я заметила странное мерцание, меня это заинтересовало. В коридор я не могла выйти, так как там сидела мама. Из-за моего интереса к этому свету, мне пришлось лезть через окно. Я оделась и отправилась в путь. Мерцание было в лесу, мне было очень страшно, странные звуки и вой собак меня очень пугали. Когда я дошла до мерцания, то поняла, что то была звезда, но кроме меня, там ещё кто-то стоял и я решила подойти к нему. Когда я подошла, он исчез, как будто там никого не было. Звезда ярко светила, ко мне подлетели бабочки, они мне куда-то указывали, я без сомнений пошла. Подойдя к дому, я решила войти, было страшно, дом был освещен свечками, бабочки продолжали меня куда-то вести...Дом был большой, он мне показался бесконечным, в конце коридора я увидела мужчину который стоял и смотрел в окно. Я подошла к нему, он спросил:" Почему такая маленькая девочка ещё не в кровати?", я ему ответила, что не хочу спать, он посмотрел на меня, меня немного клонило в сон.Мужчина пошел к двери и позвал меня. Иду медленно всё рассматриваю, он у меня спрашивает:" Хочешь увидеть нечто удивительное?"." Да "- сказала я и мы подошли к дереву. Оно выделялось видом: большое, красивое. Незнакомец взял меня за руку, и мы вошли . Я закрыла глаза, открыв глаза увидела чудесный мир.Там где мы были, было не такое как у нас, оно отличалось всем: почвой, деревьями, животными; мир казался сказочным, я была очень удивлена. Мужчина рассказывал об этом месте. В его рассказе было настолько всё необычно, что я решила что я спала, но это было не так...Мы шли по шоколадной тропе к замку, замок был из мармелада, нас встречали белки и птицы разных видов. Он был королем этого сказочного мира, я долго не могла понять, как и почему всё это есть? Почему он выбрал меня? Я решила его попросить вернуть меня домой. Было уже достаточно поздно, надо было возвращаться домой. Он не хотел меня отпускать, что-то хотел мне рассказать, но я всё время его перебивала. " Ты что-то хочешь мне сказать? Расскажи,я внимательно тебя слушаю!"Он начал говорить про свою жизнь, как был одинок. Мне стало его очень жаль, я решила остаться ещё на короткое время. После разговора, он меня отпустил и я ушла домой, яркой звезд я не видела, она куда-то делась...На следующий день, я снова решила пойти к тому дому. По пути, был темно и меня никто не встречал. Когда я подошла к дереву ,войти в него мне не удалось. Меня очень это удивило, я решила подождать когда незнакомец вернется. В ожидании, я заметила тех-же бабочек, побежав за ними, они привели меня к другом месту, Из темноты, я услышала чей-то голос, он был похож на того мужчину. я и говорю:" Почему ты не выходишь? С тобой что-то случилось?". Ответа я не слышала, решила подождать. Бабочки так и парили, он заговорил:" Я хотел тебе кое что посвятить... Это ключ моего дедушки, ему очень много лет, мое время скоро придет, ты же это понимаешь?" Я понимала, что люди вечно не живут, я взяла ключи и попрощалась с ним.После этого момента, я всплакнула, мне было его очень жаль.Отправившись домой, ключ я спрятала под подушку и уснула. С утра я отправилась туда, я открыла ту дверь и вошла в тот сказочный мир, меня с удивлением ожидали животные. Я отправилась к замку, всё ничего, но мужчину не хватало...Со слезами я села на трон, ко мне пришел весь его народ и довольно странный человек. Я с удивлением думала, что это он, побежав за ним, он скрылся, оставив письмо, и в нем было написано:" Дорогая Элизабет, мое время уже ушло, я тебе дарю этот чудной мир, оставляя всё тебе." Я поняла что этот мир мой, но как и что мне с ним делать? Я была потеряна, такой отвественности на мне ещё не было, думаю я справлюсь...