Небольшой доклад на тему Кавказ

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Кавка́з — географический регион, преимущественно горная страна в Евразии, расположенный к югу от Восточно-Европейской равнины, на границе Европы и Азии, которая охватывает территории: России, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Азербайджана и Армении[1]. Ограничен Чёрным морем с запада, Каспийским морем с востока. Северная граница Кавказа проходит по Кумо-Манычской впадине, Азовскому морю и Керченскому проливу[2][3]. Южная граница Кавказа проходит по бывшей государственной границе СССР (ныне южные границы Грузии, Армении и Азербайджана c Турцией и Ираном)[4]. Площади пяти закавказских стран а также Северо-Кавказского федерального округа РФ вместе равно 356482 км²[5]. В историко-географическом и экономическом отношении, в пределах Кавказа традиционно выделяют Северный Кавказ и Южный Кавказ. Северный Кавказ включает Предкавказье[6][7], северный склон Большого Кавказа преимущественно по водораздельному гребню (на востоке — до реки Самур), а также юго-западный склон Главного Кавказского хребта на его крайнем северо-западном участке и, традиционно, Черноморское побережье Кавказа (Черноморское побережье России до реки Псоу), хотя фактически (относительно Главного Кавказского Хребта) этот субрегион относится к Закавказью, так же, как и Абхазия. С точки зрения современной политической географии (политико-административного деления), территория Кавказа разделена между Россией — Северный Кавказ и, частично, Закавказье по правому берегу реки Самур (Кавказ находится на юге (юго-запад) России), а также Азербайджаном, Арменией и Грузией. Турция не без основания считает свои восточные регионы также относящимися к кавказскому региону[8].