Можно ли рассматривать опасные для здоровья алкогольные напитки и наркотики как ??кономические блага

Экономика
Можно ли рассматривать опасные для здоровья алкогольные напитки и наркотики как ??кономические блага
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исключительно для тех кто их продаёт
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