СРОЧНО! АСТРОНОМИЯ! Звезда двигаясь по суточной параллели, проходит через зенит ?? точку севера. Чему равно склонение и географическая широта наблюдения?

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Вращение небесного свода—явление кажущееся и представляет собой следствие действительного вращения Земли вокруг оси в направлении, противоположном суточному вращению неба, т.е. с запада на восток. Поэтому в какой бы точке на поверхности земли наблюдатель ни находился, он всегда видит вращение небесной сферы происходящим вокруг оси мира—прямой, параллельной оси вращения Земли. Направление же отвесной линии меняется при перемещении наблюдателя по земной поверхности и составляет различные углы с осью вращения. Взаимное расположение кругов и точек небесной сферы, связанных с осью мира и с отвесной линией, зависит, следовательно, от направления последней, т.е. от положения наблюдателя на поверхности Земли. Высота полюса мира hp над горизонтом всегда равна географической широте j места наблюдения. Доказательство теоремы следует непосредственно из чертежа (рис.2.1), где Р PON=hp и Р ОТq= j --углы с взаимно перпендикулярными сторонами. Как следствие этой теоремы, географической широте места наблюдения j равны также (рис.2.2): 1.склонение зенита d z= j ;2.полярное расстояние точки севера pN= j ; 3.зенитное расстояние верхней точки экватора zQ= j ;На основании соотношения (1) зенитное расстояние полюса мираZ p = 90° - h p = 90° - j . Следовательно, величине (90° -j ) равны также:1.полярное расстояние зенита pZ= 90° - j ;