Что такое площадь?Как узнать площадь прямоугольника?????

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Площадь - произведение a и b, то-есть ширины и длины. Чтобы найти площадь нужно ширину умножить на длину. Например: a=5 см b=6 см 6*5=30 S= 30 см Кстати площадь в математике отображается латинской (английской) буквой S