Из железа тучка ,А у тучки ручка.Эта тучка по порядку Обошла за грядкой гоядку.
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Из железа тучка ,А у тучки ручка.Эта тучка по порядку Обошла за грядкой гоядку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно же это лейка)))))
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