Что означает: Формы глагола? какие они бывают?
Русский язык
Что означает: Формы глагола? какие они бывают?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вопрос о формах глагола, а в ответах я вижу постоянные характеристики этой части речи (вид, спряжение, переходность) . Когда говорят о формах глагола имеют в виду формоизменение этой части речи. Так что формы глагола – это: ► неопределённая (начальная) форма глагола (инфинитив) ; ► число (единственное или множественное – во всех глагольных формах, кроме инфинитива, естественно) ; ► наклонение (изъявительное, условное, повелительное) ; ► время (прошедшее, настоящее, будущее – только в изъявительном наклонении) ; ► лицо (1-е, 2-е, 3-е – только в настоящем и будущем времени) ; ► род (мужской, женский, средний – только в единственном числе прошедшего времени изъявительного наклонения и в единственном числе условного наклонения) . Кроме того, у глагола есть две особые формы: ► причастие; ► деепричастие. В школьной практике начальной формой деепричастия называют инфинитив соответствующего глагола. Постоянные категории глагола: возвратность, вид, переходность, тип спряжения – к формам глагола не относятся, так как эти характеристики не меняются при изменении глаголов по числам, наклонениям, временам (в изъявительном наклонении) , лицам (в настоящем и будущем времени) и родам (в единственном числе прошедшего времени изъявительного наклонения и в единственном числе условного наклонения).
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