А. Стандартная система управления содержанием сайта позволяет: 1)Нарисовать дизайн сайта 2)Публиковать новости на сайте 3)Повысить позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем 4)Размещать документы на сайте 5)Проводи...

Информатика

А. Стандартная система управления содержанием сайта позволяет: 1)Нарисовать дизайн сайта 2)Публиковать новости на сайте 3)Повысить позиции сайта в результатах выдачи поисковых систем 4)Размещать документы на сайте 5)Проводить видеосвязь с посетителями сайта 6)Создавать страницы и редактировать их содержание Б. Хостинг – это... 1)услуга по созданию сайта, включающая дизайн, программирование и наполнение страниц информацией 2)услуга по размещению сайтов на сервере, постоянно находящемся в сети Интернета 3)информационная система или программа, используемая для создания, редактирования и управления содержанием сайта

Автор: Гость