Даю 50 балов, срочно помогите!!!! Подобрать материал из средств массовой информаци?? или художественной литературе о моральном выборе человека

Обществознание

Даю 50 балов, срочно помогите!!!! Подобрать материал из средств массовой информаци?? или художественной литературе о моральном выборе человека

Автор: Гость