Даю 50 балов, срочно помогите!!!! Подобрать материал из средств массовой информаци?? или художественной литературе о моральном выборе человека

Обществознание
Даю 50 балов, срочно помогите!!!! Подобрать материал из средств массовой информаци?? или художественной литературе о моральном выборе человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моральный выбор человека-это выбор, каким человек его правильнее. Возможно для увеличения репутации
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