Влияние общества на природу и наоборот. Примеры и объяснение примера
Обществознание
Влияние общества на природу и наоборот. Примеры и объяснение примера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общество как обособившаяся часть природы и сама природа оказывают друг на друга значительное влияние.Вместе с тем они сохраняют специфические особенности,которые позволяют им сосуществовать как двуединое явление земной действительности.В этой тесной взаимосвязи природы и общества заключается основа единства мира. Общество стало оказывать усиливающееся воздействие на природу,где-то улучшая её,а где-то ухудшая.Пример:совершенствование орудий труда.Природа тоже влияет на общество,предоставляет ему благоприятные и неблагоприятные условия для его развития.Например:благоприятные условия-даёт толчок к бурному развитию той или иной цивилизации.
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