В неделе 6 учебных дней сколько учебных дней в 2 неделях в 3 неделях краткая запись ?? решение
Математика
В неделе 6 учебных дней сколько учебных дней в 2 неделях в 3 неделях краткая запись ?? решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 неделя-6 дней 2 неделя -? 3 неделя -? 2×6=12 дней в двух неделя 3×6=18 дней в трёх неделях
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