Можно ли разрезать прямоугольник на 5 квадратов,среди которых по крайней мере чет??ре имеют разные стороны

Математика

Можно ли разрезать прямоугольник на 5 квадратов,среди которых по крайней мере чет??ре имеют разные стороны

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