Можно ли разрезать прямоугольник на 5 квадратов,среди которых по крайней мере чет??ре имеют разные стороны
Математика
Можно ли разрезать прямоугольник на 5 квадратов,среди которых по крайней мере чет??ре имеют разные стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да это сделать в полное реально
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