Можно ли сказать ,что Платонов ко всему прикасался "обнажившимся сердцем" и почему? кратко
Литература
Можно ли сказать ,что Платонов ко всему прикасался "обнажившимся сердцем" и почему? кратко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно. Платонов очень все остро чувствовал , был способен сопереживать. Поэтому все его рассказы очень трогательны, нежны и заставляют задуматься. Платонов писал об очень простых, но в то же время об очень сложных вещах, таких как любовь, доброта, человечность. А эти темы вечны
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