Можно ли в сочинении брать аргументы из одного и того же произведения? Например, ??з произведения "Старуха Изергиль", когда Изергиль рассказывала о своих "любовниках"? Изергиль - Аркадэк и Изергиль - сын турка, которого она по...
Литература
Можно ли в сочинении брать аргументы из одного и того же произведения? Например, ??з произведения "Старуха Изергиль", когда Изергиль рассказывала о своих "любовниках"? Изергиль - Аркадэк и Изергиль - сын турка, которого она полюбила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно. Главное сделай плавный переход от одного аргумента к другому.
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