Можно ли в сочинении брать аргументы из одного и того же произведения? Например, ??з произведения "Старуха Изергиль", когда Изергиль рассказывала о своих "любовниках"? Изергиль - Аркадэк и Изергиль - сын турка, которого она по...

Литература

Можно ли в сочинении брать аргументы из одного и того же произведения? Например, ??з произведения "Старуха Изергиль", когда Изергиль рассказывала о своих "любовниках"? Изергиль - Аркадэк и Изергиль - сын турка, которого она полюбила

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