Разбор слова по составу флюгер

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Разбор слова по составу флюгер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Флюгер — корень и основа,и осталось нулевое окончание
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