Разбор слова по составу флюгер
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Разбор слова по составу флюгер
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Флюгер — корень и основа,и осталось нулевое окончание
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