Р/Т Богданова 1 часть √52
Русский язык
Р/Т Богданова 1 часть √52
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение √52=√13*4=2√13
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