Решите пожалуйста, времени не хватает
Геометрия
Решите пожалуйста, времени не хватает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О=75*2=150 а= 150-60=90
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