Н ...мело,по...таивает,бе...званно,бе...вино,в...вился. ставте пропушеные буквы
Русский язык
Н ...мело,по...таивает,бе...званно,бе...вино,в...вился. ставте пропушеные буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Намело, подтаивает, беззванно, безвинно, взвился.
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