N2-gt; nh3-gt; nh4cl-gt; nh4no3-gt; nh3 овр
Химия
N2-gt; nh3-gt; nh4cl-gt; nh4no3-gt; nh3 овр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N2+3H2=2NH3 NH3+HCl=NH4Cl NH4Cl+HNO3=NH4NO3+HCl NH4NO3+4H2=2NH3+3H2O
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