На что стали похожи здания, одежда, обычаи во времена империи?
Окружающий мир
На что стали похожи здания, одежда, обычаи во времена империи?
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Гость:
На европейские скульптуры,и т.д.
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