На деревьях сидят птички и поют.в лесу наступила тишина.рыбой кормят собак и кошек.выполни разбор предложений.
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На деревьях сидят птички и поют.в лесу наступила тишина.рыбой кормят собак и кошек.выполни разбор предложений.
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Птички- подлежащее Поют- Сказуемое Тишина- Подлежащее Наступила-Сказуемое Собак-Подлежащее Кормят- Сказуемое
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