Обж 9 класс! Помогите мне плиз, это очень срочно! Приведите известные вам примеры ??риродных явлений, которые наиболее часто наблюдаются на территории вашего региона и вызывают возникновение чрезвычайных ситуаций природного ха...
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Обж 9 класс! Помогите мне плиз, это очень срочно! Приведите известные вам примеры ??риродных явлений, которые наиболее часто наблюдаются на территории вашего региона и вызывают возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера. город СПБ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
половодье, ураган,обвал
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