На фарфоровой фабрике изготовили 396 тарелок их разлашили в коробки по 18 штук на ск??аде оставили 15 рыбок а остальные отправили в магазин сколько коробок с тарелками отправили в магазин сколько тарелок в этих каробках?
Математика
На фарфоровой фабрике изготовили 396 тарелок их разлашили в коробки по 18 штук на ск??аде оставили 15 рыбок а остальные отправили в магазин сколько коробок с тарелками отправили в магазин сколько тарелок в этих каробках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-396 т. 1 тарелка-18 р. 396 тарелок-? р. 1)396:18=22 (т) -Всего. Ответ:Всего 22 тарелки
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