На фарфоровой фабрике изготовили 396 тарелок их разлашили в коробки по 18 штук на ск??аде оставили 15 рыбок а остальные отправили в магазин сколько коробок с тарелками отправили в магазин сколько тарелок в этих каробках?

Математика

На фарфоровой фабрике изготовили 396 тарелок их разлашили в коробки по 18 штук на ск??аде оставили 15 рыбок а остальные отправили в магазин сколько коробок с тарелками отправили в магазин сколько тарелок в этих каробках?

Автор: Гость