На фермі 1000 голів і 3150 лап (кроліві курей) скільки є кролів і курей

Математика
На фермі 1000 голів і 3150 лап (кроліві курей) скільки є кролів і курей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- кур 1000-x-кроликов 2x-лап у кур    у каждой курицы 2 ноги 4(1000-x)-лап у кроликов   у каждого кролика 4 ноги 2x+4(1000-x)=3150 2x+4000-4x=3150 -2x=-850 x=850:2 x=425    кур 1000-425=575 кроликов
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