На фермі 1000 голів і 3150 лап (кроліві курей) скільки є кролів і курей

Гость: Гость:

X- кур 1000-x-кроликов 2x-лап у кур у каждой курицы 2 ноги 4(1000-x)-лап у кроликов у каждого кролика 4 ноги 2x+4(1000-x)=3150 2x+4000-4x=3150 -2x=-850 x=850:2 x=425 кур 1000-425=575 кроликов