На изготовление каркасов для букетов цветов потребовалось 7м 45 см проволоки. на сколько см надо укоротить моток проволоки длинной 10м чтобы получить кусок нужной длины
Математика
На изготовление каркасов для букетов цветов потребовалось 7м 45 см проволоки. на сколько см надо укоротить моток проволоки длинной 10м чтобы получить кусок нужной длины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м =100см 1000см-745см = 255см 255см= 2 м 55см Ответ: нужно укоротить на 2м55см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алёша посадил в 3 раза больше деревьев, чем Саша, а вместе они посадили 24 дерева. Ск??лько деревьев посадил каждый ?
Русский язык
СРОЧНО! Как называется общим словом, предметы которые лежат у меня на полке? Это не украшения, не аксессуары, не статуэтки, не сувенир. СРОЧНО! Как...
Русский язык