На изготовление каркасов для букетов цветов потребовалось 7м 45 см проволоки. на сколько см надо укоротить моток проволоки длинной 10м чтобы получить кусок нужной длины

Математика

На изготовление каркасов для букетов цветов потребовалось 7м 45 см проволоки. на сколько см надо укоротить моток проволоки длинной 10м чтобы получить кусок нужной длины

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