На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15с.Сколько таких деталей он может ??зготовить за 9 суток непрерывной работы?

Математика

На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15с.Сколько таких деталей он может ??зготовить за 9 суток непрерывной работы?

Автор: Гость