На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15с.Сколько таких деталей он может ??зготовить за 9 суток непрерывной работы?
Математика
На изготовление одной детали робот тратит 2 мин 15с.Сколько таких деталей он может ??зготовить за 9 суток непрерывной работы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2м15с=135сек 9суток=777600сек 777600/135=5760 дет Ответ:5760 деталей
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