На каки вопросы отвечает деепричастее
Русский язык
На каки вопросы отвечает деепричастее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что сделав? Что делая?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Для чего в исламских странах строят мечети? Где здесь важнейшие элементы мечети? 1. Внутренний двор. 2. Минарет 3.Место омовения. 4.Молит...
Русский язык
На уроке русского языка дети записывали слова под диктовку и выделяли в них оконч??ния. 1) эскимо2) озеро3) окно 4) пальто Во всех ли словах можно ...
Математика