Выполни действия номер 1465

Математика
Выполни действия номер 1465
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2 2/5 : 0,4 -3,7 = 2,3     2 2/5 : 0,4= 12/5 : 4/10 = 6     6-3,7= 2,3 2) 1/4 * 10 + 3,5= 6     1/4 * 10 = 1/4 * 10/1 = 5/2      5/2 + 3,5= 5/2 + 3 5/10 = 2 1/2 + 3 5/10 = 2 5/10 + 3 5/10 = 5 10/10 = 6 3) 3,25*4 - 3/5 = 12,4     3,25*4=13     13 - 3/5 = 12 5/5 - 3/5 = 12 2/5 = 12,4 4) 2 1/2 : 0,5 + 3,6 = 8,6     2 1/2 : 0,5 = 2,5:0,5=5     5+3,6=8,6 5) 1 3/4 * 0,4 +0,3=1      1 3/4 * 0,4 = 7/4 * 4/10 = 7/10 = 0,7      0,7+0,3=1 6) 7/10 : 0,2 -0,5 =3     7/10 : 0,2= 7/10 : 2/10 = 7/2 = 3 1/2 = 3,5     3,5-0,5=3
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