При цене билета на футбольный матч 4000 гривен на стадион пришло 30 тыс.человек. Когд?? цена билета поднялась до 9000 гривен,число болельщиков сократилось до 5 тыс.человек.Если считать функцию спроса линейной,то сколько болельщ...

Экономика

При цене билета на футбольный матч 4000 гривен на стадион пришло 30 тыс.человек. Когд?? цена билета поднялась до 9000 гривен,число болельщиков сократилось до 5 тыс.человек.Если считать функцию спроса линейной,то сколько болельщиков придут на стадион при цене 2000 гривен за билет?

Автор: Гость