Запишите формулой, линейные функции графики которых изображены на рисунке 227 (а,б) ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Запишите формулой, линейные функции графики которых изображены на рисунке 227 (а,б) ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейная функция имеет формулу y=kx+b  (1) на графике выбираем какую нибудь точку и смотри чему равен x и y у тебя жирно выделена точка на оси x x=-4 в ней y=0 а значение b это точка в которой пересекает график ось y b=2 все подставляем в уравнение (1) и находим к 0=-4к+2 4к=2 к=0,5 формула y=0.5x+2 аналогично со второй x=4 y=0 b=4 0=4k+4 4k=-4 k=-1 формула y=-x+4 
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