Что называют макроэлементами
Технология
Что называют макроэлементами
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Наш организм 98% состоит из макроэлементов. макроэлементы это: кислород,водород , азот , углекислый газ .
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